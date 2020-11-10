بوتين يُعلن إنهاء الحرب في (قرة باغ) ونشر قوات حفظ سلام روسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية، بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.



وأكد الرئيس الروسي خلال بيان نشرته وكالة (سبوتنيك) بشأن اتفاق إنهاء الحرب في إقليم ناغورني قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان، أنه يعول على أن تنشئ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفاً لتسوية طويلة الأمد للأزمة في قرة باغ بما يخدم مصالح الشعبين.



وقال بوتين: إن "الوقف الكامل لإطلاق النار في قرة باغ، سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 بتوقيت موسكو من يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر"، مطالبًا كلًا من أرمينيا وأذربيجان بتبادل أسرى الحرب.



وأوضح أن قوات حفظ سلام روسية، ستنتشر في ناغورني قرة باغ على طول الممر، الذي يربط المنطقة بأرمينيا، وعلى طول خط التماس.



وفي وقت سابق، تبنى قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بياناً مشتركاً بشأن وقف الأعمال العدائية في قرة باغ.