السفير منصور: بعثنا ثلاث رسائل متطابقة حول مواصلة الاحتلال انتهاكاته بحق شعبنا

(كورونا) في جميع أنحاء العالم.



رام الله - دنيا الوطنبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سانت فنسنت والغرينادين )، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة وبلا رحمة، ودون أي اعتبار للقانون الدولي أو للأثر الشديد لوباء (كورونا) على الجميع.ولفت منصور في الرسائل، إلى مواصلة عمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي والاعتقالات وقتل المدنيين، منوهاً إلى استشهاد الفتى الفلسطيني عامر عبد الرحيم الصنوبر (18عاماً) متأثراً بجروحه، جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بضربه بأعقاب بنادقهم.وأوضح، أن الإخفاق في ضمان المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، لم يؤد إلا إلى تعزيز شعور الحكومة الإسرائيلية بالإفلات من العقاب، الأمر الذي سمح لها بالاعتقاد بأنه يمكنها الاستمرار في الإفلات من جرائمها، حتى مع تفشي جائحة