ماذا قال الملك سلمان لميركل عن الرسوم المسيئة للرسول؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إدانة الرياض للرسوم المسيئة للنبي محمد، والهجمات الإرهابية في أوروبا على حد سواء.



وأوضح الملك سلمان، في اتصال هاتفي مع ميركل على "ضرورة التصدي لأشكال التطرف والإرهاب كافة".



وأشار إلى "إدانة السعودية واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا"، مؤكداً على "موقف السعودية، الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية، تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري".



وشدد على "أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ أشكال الممارسات كافة التي تولد الكراهية والعنف والتطرف".



كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين، التي تستضيفها السعودية الشهر الجاري.