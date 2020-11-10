دولي

إسرائيل: مفاوضات مقتدمة جدًا للحصول على لقاح (كورونا)

إسرائيل: مفاوضات مقتدمة جدًا للحصول على لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية: إن إسرائيل في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع شركة (فايزر) الأميركية وغيرها من الشركات، لتضمن أن تكون من أوائل الحاصلين على لقاح ضد فيروس (كورونا).

ووفق ما نقلت صحيفة (هآرتس) عن مصادر في الحكومة، بعيد ساعات من إعلان شركة (فايزر) المشترك مع شركة (بيونتيك) الألمانية، التوصل إلى لقاح فعّال بنسبة 90% للوقاية من (كوفيد- 19).

بدورها، ذكرت القناة العامة الإسرائيلية (كان 11) أن المفاوضات التي أجراها الجانب الإسرائيلي مع الشركة الأميركية، كانت حول سبعة ملايين جرعة لقاح.

وأوضحت القناة، أنه نظرًا لأن هناك حاجة لجرعتين لكل شخص يتم تطعيمه باللقاح، فإن هذه الجرعات معدة لـ 3.5 مليون إسرائيلي، مرجحة بأن يمنح اللقاح في البداية للفئة الأكثر عرضة للخطر.

غير أن القناة الرسمية الإسرائيلية، قالت: إن ممثلاً متدني المستوى في وزارة الصحة، مثّل إسرائيل في هذه المفاوضات، وبالتالي لم تنته المفاوضات حتى هذه اللحظة، ولم تعقد وزارة الصحة صفقة نهائية مع الشركة الألمانية.

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