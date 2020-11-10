(كورونا): عدد الإصابات يتجاوز 50 مليونًا في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز العدد الإحمالي للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في العالم، 50 مليوناً، بعد تسجيل إصابات جديدة قياسية في العديد من الدول.



وأحصت جامعة جون هوبكنز، وفاة أكثر من مليون ومئتين وخمسين ألف شخص عبر العالم، بعد إصابتهم بالفيروس، ويتوقع أن يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر لأن الاختبارات قليلة في الكثير من الدول.



وجاء في وكالة (رويترز) أن ربع الحالات تسببت فيها الموجة الثانية من الفيروس.



وتعد أوروبا، نقطة نشاط واسع للفيروس، إذ سجلت 12،5 مليون إصابة، و305،700 وفاة، وقد كانت قبلها مركزاً لانتشار الجائحة مطلع هذا العام.



وفي الولايات المتحدة، أصيب ما يقارب 10 ملايين شخص بالفيروس، وسجلت البلاد أكثر من 125 ألف إصابة يومياً في ثلاثة أيام متتالية.



وكانت أعلى معدلات الوفيات مقارنة بعدد السكان في نورث وساوث داكوتا.