الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابًا وداهمت عددًا من المنازل في مدينة نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت شارع الماتورات شرقي نابلس، واعتقلت الشاب معاذ الغندور من منزله بإحدى العمارات السكنية.



كما اقتحمت قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.



وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي رام الله، وسيلة الظهر قضاء جنين، وتم دهم منزل نايف القاضي، وتخلل ذلك تحطيم محتويات المنزل قبل اعتقاله.



وفي ساعات الليل الأولى، شهدت بلدة كفر قدوم مواجهات مع قوات الاحتلال.



واعتقل الاحتلال الشقيقين محمد ومؤمن مأمون محيسن من قرية العيساوية بالقدس المحتلة، إضافة إلى الشابين عمار حناين وإياد جعارة من مخيم العروب شمال الخليل.