عربي

المغرب يعتزم إطلاق عملية "مكثفة" للتلقيح ضد (كورونا)

المغرب يعتزم إطلاق عملية "مكثفة" للتلقيح ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بيان للديوان الملكي الاثنين، أن المغرب يعتزم إطلاق عملية "مكثفة" للتلقيح ضد وباء (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، بدون تحديد اللقاح الذي سيتم اعتماده وموعد بدء العملية.

وقال البيان إن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته "لإطلاق عملية مكثفة للتلقيح" ضد فيروس (كورونا) المستجد "في الأسابيع المقبلة"، تهدف إلى "تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره"، وفق ما نقل موقع قناة (الغد).

ولم يذكر البيان اللقاح الذي سيتم اعتماده، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت "من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد (كوفيد-19) و"المشاركة الناجحة في التجارب السريرية".

وكان المغرب أعلن في آب/أغسطس اتفاقا مع مجموعة "سينوبرام" الصينية حول المرحلة الثالثة لتجارب سريرية على لقاح مضاد للفيروس.

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