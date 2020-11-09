شؤون فلسطينية

سلفيت: فتح وتعليق الدوام بعدد من المدارس و12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: فتح وتعليق الدوام بعدد من المدارس و12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الاثنين، فتح وتعليق الدوام في عدد من المدارس بالمحافظة.

وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في محافظة سلفيت، تم إقرار فتح مدرسة المستقبل الخاصة، وتعليق الدوام في مدرسة مسقط الأساسية لمدة 24 ساعة لفحص الكادر وتعقيم المدرسة.

كما تم إقرار تعليق الدوام في مدرسة بنات بديا الأساسية لفحص الكادر وتعقيم المدرسة، وفتح مدرسة بنات دير استيا الثانوية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المحافظ، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.

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