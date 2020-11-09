أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد قرار ترامب إقالته من منصبه

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: إنه لم يكن "يوما ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم كل الوقت"، في إشارة للرئيس دونالد ترامب.



يأتي ذلك في في مقابلة نشرت اليوم، بأول تعليق له على قرار إقالته، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف إسبر: خضت مواجهاتي مع ترمب بعناية آخذا في الاعتبار أن مغادرتي للمنصب ستؤدي لتعيين شخص لا يقول لا للرئيس.



وقرر ترامب، اليوم الاثنين، تعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع، بأثر فوري.



يأتي ذلك، بعد قرار منه بإقالة إسبر، بعد أيام قليلة من خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.



وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه، باعتباره أحد وزراء الحكومة، الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.