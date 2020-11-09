"التعاون الإسلامي" تُدين هدم الاحتلال لمنازل ومنشآت فلسطينية

إحدى قمم منظمة التعاون الاسلامي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منازل ومنشآت فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تشريد عشرات الأسر عن بيوتها وأراضيها.



واعتبرت التعاون الإسلامي، في بيان لها، الليلة، أن ذلك يأتي في إطار سياسات التطهير العرقي ومخططات الضم والاستيطان الاستعماري، التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها وجرائمها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقا لاتفاقيات جنيف، مؤكدة أن ما حدث لا يخدم عملية السلام الشامل العادل، الذي دعت إليه المبادرة العربية القائمة على حل الدولتين، والقرارات الأممية ذات الصلة.