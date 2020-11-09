لأسباب صحية.. الرئاسة التركية توافق على إعفاء وزير الخزانة والمالية من منصبه

وزير الخزانة التركي المستقيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئاسة التركية، الإثنين، أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدم به وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق "لأسباب صحية".



وقالت في بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة: "إضافة إلى الأزمات السياسية الإقليمية والدولية، نمر في فترة تعاني فيها حتى الدول المتقدمة بصعوبات اقتصادية كبيرة بسبب وباء فيروس (كورونا)".



وأضافت الرئاسة التركية: "وخلال هذه الفترة الحساسة، واصلت بلادنا في طريقها بأقل ضرر ممكن بجهود وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، وحظيت نجاحاته بتقدير رئيس بلادنا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وتابعت: "كما هو معلوم قدم الوزير طلب إعفاء من منصبه لأسباب صحية في بيان نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقييم رئيس بلادنا، تمت الموافقة على طلب الوزير".



وتولى ألبيرق مهامه وزيرا للخزانة والمالية، عقب أدائه اليمين الدستورية بالبرلمان في 10 تموز/يوليو 2018.