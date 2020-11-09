عاجل

  • المتحدثة باسم البيت الأبيض: الديمقراطيون استغلوا جائحة (كورونا) ككارثة طبيعية وحولوها لكارثة وطنية

  • المتحدثة باسم البيت الأبيض: الديمقراطيون يتحايلون على الدستور ومراقبونا منعوا من دخول بعض مراكز الفرز

دولي

لأسباب صحية.. الرئاسة التركية توافق على إعفاء وزير الخزانة والمالية من منصبه

لأسباب صحية.. الرئاسة التركية توافق على إعفاء وزير الخزانة والمالية من منصبه
وزير الخزانة التركي المستقيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة التركية، الإثنين، أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدم به وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق "لأسباب صحية".

وقالت في بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة: "إضافة إلى الأزمات السياسية الإقليمية والدولية، نمر في فترة تعاني فيها حتى الدول المتقدمة بصعوبات اقتصادية كبيرة بسبب وباء فيروس (كورونا)".

وأضافت الرئاسة التركية: "وخلال هذه الفترة الحساسة، واصلت بلادنا في طريقها بأقل ضرر ممكن بجهود وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، وحظيت نجاحاته بتقدير رئيس بلادنا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وتابعت: "كما هو معلوم قدم الوزير طلب إعفاء من منصبه لأسباب صحية في بيان نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقييم رئيس بلادنا، تمت الموافقة على طلب الوزير".

وتولى ألبيرق مهامه وزيرا للخزانة والمالية، عقب أدائه اليمين الدستورية بالبرلمان في 10 تموز/يوليو 2018.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد قرار ترامب إقالته من منصبه

أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد قرار ترامب إقالته من منصبه

تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة

تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة

إيطاليا تسجل انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

أول قرار من ترامب بشأن أحد وزرائه بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام بايدن

أول قرار من ترامب بشأن أحد وزرائه بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام بايدن

إسقاط مروحية روسية بمضاد أرض جو في أرمينيا وأذريبجان تعترف وتعتذر

إسقاط مروحية روسية بمضاد أرض جو في أرمينيا وأذريبجان تعترف وتعتذر

فيديو.. جو بايدن: سنوزع لقاح (كورونا) مجاناً على كل الأميركيين

فيديو.. جو بايدن: سنوزع لقاح (كورونا) مجاناً على كل الأميركيين

&#34;الصحة العالمية&#34;: لقاح فايزر قد يُغير المسار الوبائي لفيروس (كورونا) بهذا الموعد

"الصحة العالمية": لقاح فايزر قد يُغير المسار الوبائي لفيروس (كورونا) بهذا الموعد

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 115

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 115

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين هدم الاحتلال لمنازل ومنشآت فلسطينية

"التعاون الإسلامي" تُدين هدم الاحتلال لمنازل ومنشآت فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلين ويصيب مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الاحتلال يعتقل طفلين ويصيب مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الخليل: مستوطنون يعيدون تثبيت حجر منقوش عليه الشمعدان في البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يعيدون تثبيت حجر منقوش عليه الشمعدان في البلدة القديمة

طوباس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

اتحادات معلمي (أونروا) تُحذر من المساس برواتب الموظفين

اتحادات معلمي (أونروا) تُحذر من المساس برواتب الموظفين

قوات الاحتلال تُطلق النار قرب السياج الأمني وسط القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار قرب السياج الأمني وسط القطاع

الخليل: لجان السلامة العامة تُوجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت

الخليل: لجان السلامة العامة تُوجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت

الخليل: قرار بإغلاق مدرسة دار السلام الأساسية للبنات/ دورا خمسة أيام

الخليل: قرار بإغلاق مدرسة دار السلام الأساسية للبنات/ دورا خمسة أيام

منوعات

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني &#34;تاب تبااا&#34;

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني "تاب تبااا"

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

عربي

لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً &#34;غير نظامي&#34;

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً "غير نظامي"