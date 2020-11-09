الاحتلال يعتقل طفلين ويصيب مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلين، وأصابت عدداً من المواطنين بحالات اختناق، الليلة، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال، اعتقلوا الطفلين هاني جعارة (15 عاماً) وعمار محمد جوابرة (16 عاماً)، وأصابوا عدداً من الأهالي بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جرى علاجهم ميدانياً، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل المخيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).