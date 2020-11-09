الإعلام الإسرائيلي: الجيش يستعد للتعامل مع تصعيد بالجنوب بحلول الخميس المقبل



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد اغتالت أبو العطا، يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، في غارة جوية استهدفت منزله، شرق مدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش يستعد للتعامل مع تصعيد في الجنوب، بحلول الخميس المقبل.ووفق ما نقل الصحفي، نوعم أمير من صحيفة (مكور ريشون) الإسرائيلية، فإنه حسب التقديرات في الجيش الإسرائيلي، تجري استعدادات للتعامل مع تصعيد في الجنوب "غلاف غزة" بحلول الخميس المقبل، الذي يصادف ذكرى اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أفادت اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي عزز الحدود مع القطاع ببطاريات القبة الحديدية.وأشارت الصحيفة، إلى أن تعزيز المناطق الحدودية مع قطاع غزة، ببطاريات القبة الحديدية، جاء بالتزامن مع اقتراب الذكرى الاولى لاغتيال أبو العطا.