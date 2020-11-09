عربي

لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقترب لبنان من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).  

يأتي ذلك بعدما سجلت البلاد اليوم الاثنين، 1119 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 95355 حالة.

كما أفادت الوزارة بتسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 732، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 831، من بينها 305 في العناية المركزة، 134 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.

ومن المرتقب أن يشهد لبنان بدءا من الخميس المقبل إغلاقا تاما لمدة 15 يوما كمرحلة أولية، كما ستتخذ إجراءات أمنية صارمة منعا للتجول باستثناء العناصر الأمنية والطواقم الطبية وعمال المؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين.

أخبار ذات صلة

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً &#34;غير نظامي&#34;

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً "غير نظامي"

صحيفة: تحركات كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية

صحيفة: تحركات كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

بن جاسم:على دول المنطقة أن تستمد قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري وديمقراطي

تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا

تركي الفيصل: بايدن يُدرك مصالح بلاده في منطقتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلين ويصيب مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الاحتلال يعتقل طفلين ويصيب مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الخليل: مستوطنون يعيدون تثبيت حجر منقوش عليه الشمعدان في البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يعيدون تثبيت حجر منقوش عليه الشمعدان في البلدة القديمة

طوباس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

اتحادات معلمي (أونروا) تحذر من المساس برواتب الموظفين

اتحادات معلمي (أونروا) تحذر من المساس برواتب الموظفين

قوات الاحتلال تُطلق النار قرب السياج الأمني وسط القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار قرب السياج الأمني وسط القطاع

الخليل: لجان السلامة العامة تُوجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت

الخليل: لجان السلامة العامة تُوجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت

الخليل: قرار بإغلاق مدرسة دار السلام الأساسية للبنات/ دورا خمسة أيام

الخليل: قرار بإغلاق مدرسة دار السلام الأساسية للبنات/ دورا خمسة أيام

جنين: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني &#34;تاب تبااا&#34;

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني "تاب تبااا"

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

عربي

لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً &#34;غير نظامي&#34;

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً "غير نظامي"