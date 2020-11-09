لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما سجلت البلاد اليوم الاثنين، 1119 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 95355 حالة.





كما أفادت الوزارة بتسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 732، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 831، من بينها 305 في العناية المركزة، 134 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.



ومن المرتقب أن يشهد لبنان بدءا من الخميس المقبل إغلاقا تاما لمدة 15 يوما كمرحلة أولية، كما ستتخذ إجراءات أمنية صارمة منعا للتجول باستثناء العناصر الأمنية والطواقم الطبية وعمال المؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين.



رام الله - دنيا الوطناقترب لبنان من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).