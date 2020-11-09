الخليل: مستوطنون يعيدون تثبيت حجر منقوش عليه الشمعدان في البلدة القديمة

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعاد مستوطنون، الليلة، وضع حجر منقوش عليه الشمعدان التلمودي على "قنطرة" أحد المباني في سوق القزازين بالبلدة القديمة في مدينة الخليل.



وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، قاموا بتثبيت حجر بناء قديم منقوش عليه الشمعدان التلمودي على مدخل السوق، في سياق عمليات التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في البلدة.



يذكر، أن المستوطنين، وضعوا الحجر مرتين في المكان ذاته، إلا أن الأهالي أزالوه.