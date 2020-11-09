تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة





وقرر ترامب اليوم الاثنين، تعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

يأتي ذلك، بعد قرار منه بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، بعد أيام قليلة من خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين في وزارة الدفاع (بنتاغون)، أعربوا عن تخوفهم من إمكانية شن الرئيس دونالد ترمب، عمليات عسكرية علنية أو سرية.وأضافت: أن مسؤولين بـ (بنتاغون) لا يستبعدون شن ترامب عمليات ضد إيران، أو خصوم آخرين في أيامه الأخيرة بالسلطة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وتابعت الصحيفة: أن أصدقاء وزير الدفاع بالوكالة، أشادوا بخلفيته العسكرية، لكنهم أعربوا عن دهشتهم من ترقيته للمنصب، مشيرة إلى أن "زملاء وزير الدفاع بالوكالة، يرون أنه لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة، قد تصدر من ترامب".