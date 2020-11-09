شؤون فلسطينية

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم ليبقى عدد الوفيات المسجلة 288.

كما أفادت بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الإصابات عند 6850 إصابة، وفق تقرير للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل اية حالة وفاة او إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات 4184 إصابة.

وغادرت الدفعة الثالثة والأخيرة من طلبتنا الدارسين في الجامعات الاردنية، للالتحاق بدراستهم.

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