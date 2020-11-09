الخليل: قرار بإغلاق مدرسة دار السلام الأساسية للبنات/دورا خمسة أيام

قرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، إغلاق مدرسة دار السلام الأساسية للبنات/دورا لمدة خمسة أيام، بسبب تفشي فيروس (كورونا).





وقال المحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس والطب الوقائي قرر عطوفة المحافظ اللواء جبرين البكري إغلاق مدرسة دار السلام الاساسية للبنات/دورا.



والإغلاق سيكون اعتباراً من غدٍ الثلاثاء /10/11/2020 حتى صباح الأحد 22/11/2020.

رام الله - دنيا الوطن