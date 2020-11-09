جنين: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





كما سجلت المحافظة، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، 19 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 323 حالة موزعة.



والحالات موزعة في المنزل، بواقع 311 حالة، ومستشفى جنين الحكومي، ثلاث حالات، من بينها حالتان في العناية المكثفة، والمستشفى العسكري، تسع حالات من بينها، أربع حالات بالعناية المكثفة.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 22 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24.