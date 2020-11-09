قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع 12 إصابة، و"اماتين"، إصابة واحدة، و"حبله" إصابتين.





كما أعلنت المحافظة، تعافي تسع حالات كانت مصابة بالفيروس، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 9/11/2020، هي 107 إصابات نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغت 15 إصابة من المخالطين.