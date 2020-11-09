إيطاليا تسجل انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 25271 إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 39811 حالة يوم السبت، والأحد 32616 حالة، ليصل عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس، إلى مستوى 960373 حالة.



كما رصدت الوزارة 356 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 41750 حالة.



ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا السبت 425 وفاة ناجمة عن الجائحة، وفي الأحد 331 حالة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة باليومين السابقين.