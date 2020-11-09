أول قرار من ترامب بشأن أحد وزرائه بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام بايدن

وزير الدفاع مارك اسبر

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الاثنين، تعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.



يأتي ذلك بعد قرار منه بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، بعد أيام قليلة من خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.



وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.



وكانت مصادر في إدارة ترامب أفادت في أيلول/سبتمبر المنصرم بأن الرئيس دونالد ترامب، غير راض عن عمل إسبر.