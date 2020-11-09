دولي

أول قرار من ترامب بشأن أحد وزرائه بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام بايدن

أول قرار من ترامب بشأن أحد وزرائه بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام بايدن
وزير الدفاع مارك اسبر
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الاثنين، تعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

يأتي ذلك بعد قرار منه بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، بعد أيام قليلة من خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.

وكانت مصادر في إدارة ترامب أفادت في أيلول/سبتمبر المنصرم بأن الرئيس دونالد ترامب، غير راض عن عمل إسبر.

أخبار ذات صلة

إيطاليا تسجل انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسقاط مروحية روسية بمضاد أرض جو في أرمينيا وأذريبجان تعترف وتعتذر

إسقاط مروحية روسية بمضاد أرض جو في أرمينيا وأذريبجان تعترف وتعتذر

فيديو.. جو بايدن: سنقوم بتوزيع لقاح (كورونا) مجاناً على كل الأميركيين

فيديو.. جو بايدن: سنقوم بتوزيع لقاح (كورونا) مجاناً على كل الأميركيين

&#34;الصحة العالمية&#34;: لقاح فايزر قد يغير المسار الوبائي لفيروس (كورونا) بهذا الموعد

"الصحة العالمية": لقاح فايزر قد يغير المسار الوبائي لفيروس (كورونا) بهذا الموعد

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 115

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 115

جونسون: سنحصل على 10 ملايين جرعة من لقاح (كورونا) حال أثبت نجاعته

جونسون: سنحصل على 10 ملايين جرعة من لقاح (كورونا) حال أثبت نجاعته

إيران: تسجيل 10.463 إصابة بـ(كورونا) في أعلى معدل يومي منذ بداية الجائحة

إيران: تسجيل 10.463 إصابة بـ(كورونا) في أعلى معدل يومي منذ بداية الجائحة

ما مصير إيفانكا ترامب بعد خروجها من البيت الأبيض؟

ما مصير إيفانكا ترامب بعد خروجها من البيت الأبيض؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

‎كهرباء القدس: لقد رفعنا مستوى الجهوزية لاستقبال فصل الشتاء

‎كهرباء القدس: لقد رفعنا مستوى الجهوزية لاستقبال فصل الشتاء

&#34;الخارجية&#34;: تأمين سفر طلبتنا الدارسين في الجامعات الأردنية

"الخارجية": تأمين سفر طلبتنا الدارسين في الجامعات الأردنية

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس

انتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة

انتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

الخارجية الفلسطينية: رحلة جديدة إلى شيكاغو في 15 الجاري

الخارجية الفلسطينية: رحلة جديدة إلى شيكاغو في 15 الجاري

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

منوعات

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني &#34;تاب تبااا&#34;

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني "تاب تبااا"

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

عربي

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً &#34;غير نظامي&#34;

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً "غير نظامي"

صحيفة: تحركات كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية

صحيفة: تحركات كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية