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الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الجزائر اليوم الاثنين، 642 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 62693 حالة، فيما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 14 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 2062.

وأكد شفاء 288 شخصا، ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 42325.

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