إسقاط مروحية روسية بمضاد أرض جو في أرمينيا وأذريبجان تعترف وتعتذر

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، بإسقاط مروحية روسية بمضاد أرض جو في أرمينيا، ومصرع طاقمها المكون من شخصين.



وأضافت في بيان لها، أن المروحية الروسية التي أسقطت "مي-24" تعرضت لنيران من منظومات الدفاع الجوي المحمولة.



من جهتها، اعترفت أذربيجان بأن قواتها أسقطت عن طريق الخطأ اليوم الاثنين، مروحية عسكرية روسية في أجواء أرمينيا، معلنة عن اعتذارها على الحادث.