(جوال) تصدر موقفها بشأن اعتداء موظفيها على مواطنٍ أمام أحد مقراتها بغزة





وقالت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تصرف الموظفين كان فردياً، مؤكدة أنها لا توافق على هذا التصرف الفردي، وتعتذر لجماهير شعبنا لما حدث، مع إدانتها لكافة أشكال التعدي على ممتلكاتها.













رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) اليوم الاثنين، بياناً بشأن حادثة اعتداء اثنين من موظفيها على أحد المواطنين أمام أحد مقرات الشركة في مدينة غزة.