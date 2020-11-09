فيديو.. جو بايدن: سنقوم بتوزيع لقاح (كورونا) مجاناً على كل الأميركيين





وتابع بايدن: "سأكون رئيساً للجميع وآن الأوان لوضع الخطاب الحزبي جانباً والتوحد لهزيمة (كورونا) والتوصل للقاح آمن وفعال".



وقال: "سنستعيد القيادة الأمريكية على المستوى الدولي للتغلب على جائحة (كورونا)"، مشيراً إلى أنه "يمكننا إنقاذ آلاف الأرواح إذا التزمنا بارتداء الكمامة خلال الشهور المقبلة".



وجدد الرئيس الأمريكي المنتخب، تأكيده على أن لقاح (كورونا) سيكون مجانيا للجميع ويجب مراعاة معايير السلامة وارتداء الكمامات.











رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن: إن أنباءً إيجابية وردته بشأن لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أنه شكل فريقاً للبدء بإجراءات لمواجهة الفيروس.وأضاف في كلمة له بولاية ديلاور: أنه شكل المجلس الاستشاري لفيروس (كورونا) وهذا يساعد في تطبيق خطة عمل بعد تنصيبنا في كانون الثاني/يناير المقبل.وشدد بايدن على أنه بعد التوصل للقاح لفيروس (كورونا)، "سنقوم بتوزيعه بشكل عادل"، مؤكداً أن اللقاح يجب أن يحظى بموافقة الخبراء والعلماء.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب: إننا "سنقوم بتوزيع لقاح (كورونا) مجانا على كل الأميركيين بعد توفره "، وإنه لن يدخر أي جهد لكي يضع حدا لجائحة (كورونا) بعد تنصيبه.