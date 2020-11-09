الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

واصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





ووفق وزارة الصحة في البلاد، فقد تم تسجيل 62 حالة وفاة، و5665 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأشارت في موجزها اليومي، إلى أن عدد إجمالي الوفيات ارتفعت إلى 1,295 والإصابات إلى 114.986 إصابة، منذ بدء الجائحة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,999) حالة، منهم (411) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.





رام الله - دنيا الوطن