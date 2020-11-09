شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حاجز قلنديا شمال القدس، أمام المشاة والسيارات في كلا الاتجاهين بشكل كامل.

وأشار مواطنون إلى أن أزمة خانقة يشهدها محيط حاجز قلنديا العسكري جراء الاغلاء، وأن مئات المواطنين لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحاجز قلنديا هو الحاجز الرئيسي المؤدي إلى القدس، ويمر يوميا منه قرابة 20 ألف مواطن للتنقل بين مدينتي رام الله والقدس والاحياء المقدسية خارج جدار الفصل العنصري.

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