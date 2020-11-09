فتح تعلن عن برنامج فعاليات الذكرى 16 لاستشهاد ياسر عرفات

بتاريخ 11/11/2020 يوم الاربعاء سيكون التجمع عند ضريح الشهيد ياسر عرفات وإضاءة الشموع وذلك الساعة الرابعة والنصف مساء وفي سلواد من نفس اليوم سيتم تنظيم فعالية معرض للصور في الساعة الثالثة مساءاً ،وفي بيتونيا ستكون هناك مسيرة حاشدة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .



إقليم نابلس:





بتاريخ 10/11/2020 يوم الثلاثاء سينظم اقليم نابلس زيارة مغارة بيت فوريك التي كانت تأوي الشهيد ياسر عرفات الساعة الخامسة مساءً إلى جانب تنظيم النشاطات في جميع المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .



إقليم بيت لحم :



يوم الاثنين بتاريخ 9/11/2020 سيكون احتفال مركزي في ساحة ملعب ذكور العبيات الساعة السادسة مساءً ، ويليه في يوم 11/11/2020 يوم الاربعاء سيتم تنظيم مسيرة من باب الزقاق باتجاه دوار الاسرى الساعة الثانية عشرة ظهراً ، ومن نفس اليوم أيضا الساعة السادسة مساءً فعالية اضاءة الشموع في ساحة كنيسة المهد .









بتاريخ 14/11/2020 يوم السبت مسيرة مركزية في الرام وسيكون التجمع عند دوار سبيتاني الساعة الثالثة من بعد الظهر .



إقليم اريحا:



يومي 10-11/11/2020 وفي تمام الساعة الحادية عشرستكون هناك فعالية في مدرسة هشام بن عبد الملك ومعرض صور وانشطة في الاذاعة المحلية في المحافظة ، وسيكون مهرجان احتفالي امام بلدية اريحا يوم الاربعاء الساعة الحادية عشرة .



إلى ذلك سيتم عقد ندوات سياسية عن حياة الشهيد ابو عمار ابتداءً من يوم 15-20/11/2020 .



اقليم وسط الخليل ، شمال الخليل ،جنوب الخليل ، واقليم يطا :



بتاريخ 10/11/2020 تقيم لجنة الشبيبة الثانوية مدرسة الخوارزمي للبنات احياء للذكرى الساعة 7:45 صباحا و بتاريخ 11/11/2020 تقيم لجنة المراة الحفل الختامي لحملة انت الحياة للكشف المبكر عن سرطان الثدي الساعه 11صباحا و في نفس التاريخ الاربعاء بعد صلاة المغرب مباشرة المسابقة الوطنية على مدخل الحرم الابراهيمي الشريف امام مقر التكية



بتاريخ 11/11/2020 سيتم تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة في اقليم جنوب الخليل الساعة الحادية عشر صباحاً في ساحة مدرسة ذكور الرازي والاتجاه نحو وسط المدينة .



بتاريخ 12/11/2020 يوم الخميس سيتم تنظيم مهرجان في مدرسة بنات يطا الثانوية الساعة الحادية عشر ظهراً وفي اقليم شمال الخليل سيكون هناك نشاطات متنوعة في مختلف المناطق .



اقليم جنين:



بتاريخ 8/11/2020 ستعقد ندوة في الجامعة الامريكية ، يوم الثلاثاء 10/11/2020 مسيرة مشاعل باتجاه ساحة الشهيد ياسر عرفات اما المحافظة ، ويوم الاربعاء 11/11/2020 معرض صور في البلدة القديمة ، السبت 14/11/2020 مهرجان مركزي في جامعة القدس المفتوحة واخيراً يوم الاحد 15/11/2020 بطولة كروية .



اقليم سلفيت:



بتاريخ 11/11/202 الساعة الثامنة صباحاً سيتم تنظيم فعالية احياء الذكرى في الاذاعة المدرسية ومعرض صور في مدارس المحافظة ومسير عسكري للشبيبة الثانوية للبنات في كفر حارس.



وفي نفس اليوم الساعة الثانية عشر ظهرا سيتم وضع حجر الاساس لانشاء ميدان الشهيد ياسر عرفات في سلفيت وفي الساعة الرابعة مساء ً مسير عسكري للشبيبة الثانوية في منطقتي مردة وجرافات والخامسة مساءً سيتم توزيع بيان الحركة وقراءته عبر سماعات المساجد.



اقليم طوباس :



بتاريخ 11/11/2020 سيتم تنظيم مسيرة مركزية في عين البيضاء في الأغوار الشمالية بالشراكة مع التربية والتعليم والفصائل ومؤسسات وفعاليات الاقليم الساعة الحادية عشرة صباحاً .



يوم السبت 14/11/2020 سيكون مسيرة مشاعل تجوب شوارع طوباس إضافة إلى انشطة زراعة الاشجار وزيارات اسر الشهدء طيلة ايام الاسبوع .



اقليم قلقيلية :



بتاريخ 11/11/2020 يوم الاربعاء سيتم تنظيم انشطة مدرسية في الاذاعة المدرسية بالتعاون مع التربية والتعليم وراديو نغم ويليه اليوم الخميس سيكون تنظيم فعالية معرض صور في مدرسة الشارقة ويوم الجمعة بتاريخ 13/11/2020 سيتم حشد مسيرة كفر قدوم المركزية.

اقليم القدس:بتاريخ 14/11/2020 يوم السبت مسيرة مركزية في الرام وسيكون التجمع عند دوار سبيتاني الساعة الثالثة من بعد الظهر .إقليم اريحا:يومي 10-11/11/2020 وفي تمام الساعة الحادية عشرستكون هناك فعالية في مدرسة هشام بن عبد الملك ومعرض صور وانشطة في الاذاعة المحلية في المحافظة ، وسيكون مهرجان احتفالي امام بلدية اريحا يوم الاربعاء الساعة الحادية عشرة .إلى ذلك سيتم عقد ندوات سياسية عن حياة الشهيد ابو عمار ابتداءً من يوم 15-20/11/2020 .

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' عن مجموعة من فعاليات احياء الذكرى السادسة عشرة لإستشهاد القائد الرمز ابو عمار سيجري تنظيمها في معظم المحافظات الشمالية .وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم برام الله: إن هذه الفعاليات تأتي في إطار وعي شعبنا في كل مكان بالمكانة الوطنية والرمزية النضالية الخالدة التي تتمثل في الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات ومناسبة مهمة يجدد فيها الفلسطينيون وفاءهم لكل شهداء الثورة الفلسطينية.وأشار الجاغوب إلى خصوصية الظرف الداخلي الذي نمر به من تداعيات فايروس كورونا المستجد ، موضحاً أن برنامج الفعاليات سيتم وفق الالتزام بنصائح وزارة الصحة فيما يتعلق بالتجمعات مع مراعاة الاجراءات الواجب اتخذاها احتياطاً وتفادياً من وقوع العدوى بين المشاركين حفاظاً على سلامتهم.وحول البيان الصادر عن مفوضية التعبئة والتنظيم للحركة تم الإعلان فيه عن الفعاليات المنوي تنظيمها في الأقاليم الشمالية النحو التالي:إقليم رام الله والبيرة :