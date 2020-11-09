"الصحة العالمية": لقاح فايزر قد يغير المسار الوبائي لفيروس (كورونا) بهذا الموعد

وقال كبير مستشاري المنظمة بريوس أيلورد، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن نتائج اختبارات اللقاح الذي تطوره شركتا "BioNTech" الألمانية و"Pfizer" الأمريكية إيجابية جدا، لكنه أضاف أن هناك عملا أكبر يجب القيام به لاحقا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).





وأشار إلى أن العالم قد يتمتع بإمكانية توزيع لقاح ضد فيروس (كورونا) بين شرائح السكان الأكثر عرضة للمرض حتى آذار/مارس 2021، مشيرا إلى أن ذلك "يمكن أن يغير جذريا" سير الجائحة.





وفي وقت سابق من اليوم نشرت شركة "BioNTech" الألمانية للأدوية نتائج مرحلية لاختبارات اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "Pfizer" الأمريكية، وأكدت أن مدى فعاليته يتجاوز 90%.





وقالت شركة "فايزر": إنها ستوفر 1.3 مليار جرعة من لقاح فيروس (كورونا) العام المقبل.وكانت أعلنت شركة " فايزر" الأمريكية للأدوية، الإثنين، فعالية لقاحها ضد فيروس (كورونا).وقالت الشركة، في بيان، إنّ النتائج الأولية للتجارب النهائية على اللقاح "أثبتت فعاليته بنسبة 90%؛ ما يشير إلى أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.وأضافت أنّها ستتقدم بطلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كما وصفت الشركة إعلانها اليوم نتائج تجاربها على اللقاح المنتظر بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).وتشرف على تطوير هذا اللقاح شركتا فايزر وبيونتيك، واختبر على 43 ألفا و500 شخص في 6 بلدان.وحسب البيان، لم تكن هناك تحفظات صحية على مفعوله.يشار أنّ هناك أكثر من عشر لقاحات في المراحل النهائية للاختبار، لكن يعد لقاح "فايزر" الأول الذي يحقق نتائج مرجوة.وسجل العام حتى عصر الإثنين أكثر من 50 مليون و800 ألف إصابة بفيروس (كورونا) وما يزيد عن مليون و200 ألف وفاة.