عاجل

  • وزارة الدفاع الروسية تؤكد إسقاط مروحية روسية في أرمينيا

  • روسيا: مقتل اثنين وإصابة ثالث في إسقاط مروحية تابعة لنا في أرمينيا

  • وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مروحية روسية بمضاد أرض جو في أرمينيا ومصرع طاقمها المكون من شخصين

  • روسيا: إسقاط مروحية تابعة لنا في أراضي أرمينيا بنيران قادمة من أذربيجان

  • "الصحة العالمية": قد نوزع لقاح (كورونا) على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة حتى مارس

  • "الصحة العالمية":قد نوزع لقاح (كورونا) بين السكان الأكثر ضعفا حتى مارس 2021ما سيغير جذرياً سير الجائحة

شؤون فلسطينية

انتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة

انتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم المكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين" اليوم، مطلوباً فار من وجه العدالة، وصادر بحقة مذكرات قضائية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بانه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذو بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استصدار  نشرة حمراء ( أمر قبض دولي)  بحق احد المواطنين الصادر بحقه مذكرات قضائية ومتهم بقضية "احتيال مالي" بمبلغ يقارب مليون دولار منذ العام 2015، وتم القبض عليه  خارج فلسطين وتسليمه عبر القنوات المختصة.

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المتهم تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولا.

ووجه ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.

أخبار ذات صلة

فتح تعلن عن برنامج فعاليات الذكرى 16 لاستشهاد ياسر عرفات

فتح تعلن عن برنامج فعاليات الذكرى 16 لاستشهاد ياسر عرفات

أقر عطلة رسمية يوم الاحد.. طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني

أقر عطلة رسمية يوم الاحد.. طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

الخارجية الفلسطينية: رحلة جديدة إلى شيكاغو في 15 الجاري

الخارجية الفلسطينية: رحلة جديدة إلى شيكاغو في 15 الجاري

مع اقتراب ذكرى اغتيال أبو العطا.. الاحتلال ينشر القبة الحديدية على الحدود مع القطاع

مع اقتراب ذكرى اغتيال أبو العطا.. الاحتلال ينشر القبة الحديدية على الحدود مع القطاع

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

انتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة

انتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

مشير المصري: يُشيد تصويت 135 دولة لصالح اعتبار الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين

مشير المصري: يُشيد تصويت 135 دولة لصالح اعتبار الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين

(الميزان) يحصل على حكم بالإفراج عن الأسير مصطفى البنا من السجون الإسرائيلية

(الميزان) يحصل على حكم بالإفراج عن الأسير مصطفى البنا من السجون الإسرائيلية

خربة &#34;ابزيق&#34; تُواجه تهجيرًا صامتًا بإجرام الاحتلال

خربة "ابزيق" تُواجه تهجيرًا صامتًا بإجرام الاحتلال

(شاباك) يعتقل فلسطينييْن بزعم تخطيطهما لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية

(شاباك) يعتقل فلسطينييْن بزعم تخطيطهما لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية

منوعات

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني &#34;تاب تبااا&#34;

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني "تاب تبااا"

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

عربي

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً &#34;غير نظامي&#34;

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً "غير نظامي"

صحيفة: تحركات كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية

صحيفة: تحركات كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية