انتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم المكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين" اليوم، مطلوباً فار من وجه العدالة، وصادر بحقة مذكرات قضائية.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بانه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذو بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استصدار نشرة حمراء ( أمر قبض دولي) بحق احد المواطنين الصادر بحقه مذكرات قضائية ومتهم بقضية "احتيال مالي" بمبلغ يقارب مليون دولار منذ العام 2015، وتم القبض عليه خارج فلسطين وتسليمه عبر القنوات المختصة.



وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المتهم تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولا.



ووجه ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.