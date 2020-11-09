تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 115

ارتفع عدد ضحايا زلزال إزمير في تركيا، إلى 115 شخصا إثر وفاة أحد الجرحى، يوم الأحد.



وأفاد بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، أن الزلزال الذي ضرب الولاية أواخر الشهر الماضي، وبلغت درجته 6.6 درجات، أعقبته 2846 هزة ارتدادية، قوة 46 منها فوق 4 درجات على مقياس ريختر.



وأضاف البيان أن الزلزال أسفر عن وفاة 115 شخصاً، و1034 إصابة، تماثل 1011 منهم للشفاء، فيما يخضع 23 آخرين للعلاج، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير.



رام الله - دنيا الوطن