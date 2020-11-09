الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، طاقم تلفزيون فلسطين على حاجز المحكمة شمال مدينة البيرة.



وقال مدير عام البرامج في التلفزيون نزار الغول: "إن جنود الاحتلال اعترضوا مركبة الطاقم أثناء مرورها على الحاجز، واحتجزوا بطاقات العاملين الشخصية وبعضا من مقتنياتهم عدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهم"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أن الطاقم المؤلف من المراسلة مريم الطريفي، والمصورين عبد الكريم أبو شريف، ومحمد عواودة، والمخرج حامد نمورة، والسائق محمد موسى، كانوا متوجهين إلى الأغوار الشمالية لتصوير برنامج "الأغوار- عاصمة الشمس".