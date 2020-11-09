جونسون: سنحصل على 10 ملايين جرعة من لقاح (كورونا) حال أثبت نجاعته



وأعلنت شركتا (Pfizer وBioNTech)، اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس (كورونا) بنجاح، متوقعتين أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.



رام الله - دنيا الوطنرحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنتائج اختبارات لقاح (Pfizer وBioNTech)، ووصفها بأنها واعدة.وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالا على حد سواء بمجرد نشر بيانات السلامة، وعندها فقط يمكن لسلطات الترخيص النظر في إتاحته للجمهور"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "في غضون ذلك، فإن السلطات الصحية على استعداد لبدء برنامج تطعيم لأولئك الأكثر تعرضا للخطر، بمجرد توفر اللقاح، وقبل طرحه على نطاق أوسع".من جهته، كتب زعيم حزب العمال، كير ستارمر على "تويتر"، أنها "أخبار مشجعة حقا".