دولي

إيران: تسجيل 10.463 إصابة بـ(كورونا) في أعلى معدل يومي منذ بداية الجائحة

إيران: تسجيل 10.463 إصابة بـ(كورونا) في أعلى معدل يومي منذ بداية الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيران اليوم الاثنين، 10.463 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة في أعلى معدل يومي منذ تفشي الجائحة، كما سجلت 458 وفاة جديدة بالفيروس.

وقالت الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 10.463 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الإجمالي إلى 692.949، كما تم تسجيل 458 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الإجمالي إلى 38.749، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وارتفع عدد المتعافين إلى 525.641، فيما لا زال 5.561 مصابا بفيروس (كورونا) في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة. وبلغ عدد تحاليل (كورونا) حتى اليوم في البلاد 5.263.173.

ولفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي موزعة كالتالي:

27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.

4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سبستان وبلوشسيتان.

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