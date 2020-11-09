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حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً "غير نظامي"

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً "غير نظامي"
رام الله - دنيا الوطن
أغاث حرس السواحل التونسي ليل الخميس إلى الجمعة 28 مهاجرا غير نظامي، من بينهم سبع نساء ورضيع، بعدما تعطل قاربهم بالقرب من جزر كركنه في المياه الإقليمية التونسية.

وكان القارب، المقل لـ 25 مهاجرا قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء و3 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و33 عاما، قد انطلق من شواطئ منطقة سيدي منصور بصفاقص التونسية قاصدا سواحل جنوب أوروبا، حسب بيان لوزارة الدفاع التونسية.

وتتوجه "قوارب الموت" هذه غالبا، عندما تنطلق من السواحل التونسية والليبية، إلى الجزر والبلدات الساحلية الإيطالية في حال نجاح مغامرة عبور البحر الأبيض المتوسط. ويواصل المهاجرون عادة رحلتهم لاحقا إلى دول أوروبية تتوفر فيها فرص أكبر للعمل والاستقرار.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن 8581 شخصا، من بينهم 2104 أجنبيا، تمت إغاثتهم وهم يحاولون العبور إلى أوروبا بحرا بطرق غير نظامية انطلاقا من تونس منذ بداية العام 2020 إلى منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

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