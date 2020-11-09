مع اقتراب ذكرى اغتيال أبو العطا.. الاحتلال ينشر القبة الحديدية على الحدود مع القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن الجيش الاسرائيلي عزز، مساء اليوم الاثنين، الحدود مع قطاع غزة، ببطاريات القبة الحديدية.



وأشارت الصحيفة، إلى أن تعزيز المناطق الحدودية مع قطاع غزة، ببطاريات القبة الحديدية، جاء بالتزامن مع اقتراب الذكرى الاولى لاغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد اغتالت القيادي أبو العطا، يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، شرق مدينة غزة.