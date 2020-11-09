شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين معونات طبية من جمهورية فيتنام الاشتراكية، سبق وأن قامت سفارة دولة فلسطين في فيتنام بالحصول عليها من جهات متبرعة رسمية وشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة (كورونا) في دولة فلسطين. 

وقد شملت المعونات أكثر من 130 ألف كمامة متعددة الاغراض، وأكثر من 300 طقم من لوازم الحماية للعاملين في القطاع الصحي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وعبر سفير دولة فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي، عن سعادته بوصول المعونات الطبية الى فلسطين، فيما أعربت الوزارة عن شكرها لأصدقاء فلسطين في فيتنام لما قدموه من دعم ومساندة لفلسطين، خاصة أن المعونات الطبية ستساهم في الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الوطنية والاهلية الفلسطينية في مواجهة تفشي الوباء وانتشاره.

أخبار ذات صلة

مع اقتراب ذكرى اغتيال أبو العطا.. الاحتلال ينشر القبة الحديدية على الحدود مع القطاع

مع اقتراب ذكرى اغتيال أبو العطا.. الاحتلال ينشر القبة الحديدية على الحدود مع القطاع

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

وزارة العمل تُوضح سبب تأخر صرف المنحة المالية للعمال المتضررين من (كورونا)

وزارة العمل تُوضح سبب تأخر صرف المنحة المالية للعمال المتضررين من (كورونا)

مشير المصري: يُشيد تصويت 135 دولة لصالح اعتبار الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين

مشير المصري: يُشيد تصويت 135 دولة لصالح اعتبار الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين

(الميزان) يحصل على حكم بالإفراج عن الأسير مصطفى البنا من السجون الإسرائيلية

(الميزان) يحصل على حكم بالإفراج عن الأسير مصطفى البنا من السجون الإسرائيلية

(أونروا) تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف لنقص التمويل

(أونروا) تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف لنقص التمويل

خربة &#34;ابزيق&#34; تُواجه تهجيرًا صامتًا بإجرام الاحتلال

خربة "ابزيق" تُواجه تهجيرًا صامتًا بإجرام الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

مشير المصري: يُشيد تصويت 135 دولة لصالح اعتبار الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين

مشير المصري: يُشيد تصويت 135 دولة لصالح اعتبار الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين

(الميزان) يحصل على حكم بالإفراج عن الأسير مصطفى البنا من السجون الإسرائيلية

(الميزان) يحصل على حكم بالإفراج عن الأسير مصطفى البنا من السجون الإسرائيلية

خربة &#34;ابزيق&#34; تُواجه تهجيرًا صامتًا بإجرام الاحتلال

خربة "ابزيق" تُواجه تهجيرًا صامتًا بإجرام الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير علي عمرو بمشفى (سوروكا) الإسرائيلي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

هيئة الأسرى: الأسير علي عمرو بمشفى (سوروكا) الإسرائيلي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

الضابطة الجمركية تتعامل مع 771 قضية خلال شهر أكتوبر الماضي

الضابطة الجمركية تتعامل مع 771 قضية خلال شهر أكتوبر الماضي

التعليم بغزة: جاري العمل لترتيب افتتاح رياض الأطفال والمدارس الخاصة

التعليم بغزة: جاري العمل لترتيب افتتاح رياض الأطفال والمدارس الخاصة

منوعات

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني &#34;تاب تبااا&#34;

حسين الجاسمي يشارك فيديو لطفلة فلسطينية تغني "تاب تبااا"

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

شاهد: رانيا يوسف تشكر مُروجي الشائعات.. وتتحدث عن أخر أعمالها

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

عربي

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً &#34;غير نظامي&#34;

حرس السواحل التونسي يغيث 28 مهاجراً "غير نظامي"

صحيفة: تحركات كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية

صحيفة: تحركات كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

العثور على 112 جثة بمقابر جماعية في ليبيا

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية

عمرو موسى: موضوعات كثيرة علينا شرحها لبايدن كملف سد النهضة والأزمة الليبية