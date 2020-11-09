الخارجية الفلسطينية تتسلم معونات طبية من فيتنام

تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين معونات طبية من جمهورية فيتنام الاشتراكية، سبق وأن قامت سفارة دولة فلسطين في فيتنام بالحصول عليها من جهات متبرعة رسمية وشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة (كورونا) في دولة فلسطين.





وقد شملت المعونات أكثر من 130 ألف كمامة متعددة الاغراض، وأكثر من 300 طقم من لوازم الحماية للعاملين في القطاع الصحي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وعبر سفير دولة فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي، عن سعادته بوصول المعونات الطبية الى فلسطين، فيما أعربت الوزارة عن شكرها لأصدقاء فلسطين في فيتنام لما قدموه من دعم ومساندة لفلسطين، خاصة أن المعونات الطبية ستساهم في الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الوطنية والاهلية الفلسطينية في مواجهة تفشي الوباء وانتشاره.

رام الله - دنيا الوطن