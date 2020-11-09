الشرطة التركية: توقيف 17 مشتبها بهم في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 17 شخصا، في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة، في مدينة اسطنبول.
وأكدت وكالة (الأناضول) التركية، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية لالقاء القبض على أشخاص يشتبه بقيامهم بأنشطة باسم تنظيم الدولة، وتواصلهم مع أعضاء التنظيم بسوريا.
وقالت: "إن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في 11 منطقة باسطنبول".
وأفادت الوكالة بأن العملية، التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 17 مشتبها بهم.
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 17 شخصا، في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة، في مدينة اسطنبول.
وأكدت وكالة (الأناضول) التركية، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية لالقاء القبض على أشخاص يشتبه بقيامهم بأنشطة باسم تنظيم الدولة، وتواصلهم مع أعضاء التنظيم بسوريا.
وقالت: "إن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في 11 منطقة باسطنبول".
وأفادت الوكالة بأن العملية، التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 17 مشتبها بهم.
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