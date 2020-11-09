الشرطة التركية: توقيف 17 مشتبها بهم في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة



وأكدت وكالة (الأناضول) التركية، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية لالقاء القبض على أشخاص يشتبه بقيامهم بأنشطة باسم تنظيم الدولة، وتواصلهم مع أعضاء التنظيم بسوريا.



وقالت: "إن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في 11 منطقة باسطنبول".



وأفادت الوكالة بأن العملية، التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 17 مشتبها بهم.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 17 شخصا، في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة، في مدينة اسطنبول.