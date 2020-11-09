شركتان ألمانية وأمريكية تعلنان فعالية لقاح لفيروس (كورونا) بنسبة 90%

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركتا (فايزر) و(بيونتيك)، الاثنين، أن اللقاح ضد فيروس (كورونا)، الذي تعملان على تطويره، فعّال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.



وقالت الشركتان في بيان مشترك: "جرى قياس هذه الفعالية للقاح عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى، حسبما نقلت (فرانس برس).



ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس (كورونا).