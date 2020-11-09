شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة



وبحسب الخارطة الوبائية، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس بين المواطنين، إلى 8740 إصابة.



وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا)، و270 إصابة بين المواطنين.











رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تفاصيل الخارطة الوبائية الجديدة، لتفشي فيروس (كورونا) في القطاع غزة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.