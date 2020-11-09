وزارة العمل تُوضح سبب تأخر صرف المنحة المالية للعمال المتضررين من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة العمل، اليوم الاثنين: "إن تأخر صرف الدفعة الأولى من المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي للعمال المتضررين، جراء فيروس (كورونا) المستجد، يأتي لأسباب فنية".



وأوضحت وزارة العمل، أنها تتابع مع البنك الدولي والجهات المعنية من أجل سلامة الإجراءات التنفيذية، لضمان صرف هذه الدفعة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد الصرف في أقرب وقت ممكن، وعند الانتهاء من الإجراءات الفنية، ما بين الممول والجهات ذات الاختصاص.