شؤون فلسطينية

مشير المصري: يُشيد تصويت 135 دولة لصالح اعتبار الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين

مشير المصري: يُشيد تصويت 135 دولة لصالح اعتبار الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين
رام الله - دنيا الوطن
أشاد النائب مشير المصري، المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، بتصويت 135 دولة لصالح قرار يعتبر الحرم القدسي موقعاً خاصاً بالمسلمين، والذي أقرته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعد انتصاراً للحق الفلسطيني، ورداً على المزاعم الصهيونية الباطلة.

وقال النائب المصري في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بالكتلة (8/11): "إن تصويت 135 دولة لصالح قرار يعتبر حرم القدس خاصاً بالمسلمين انتصار للحق الفلسطيني ورد على المزاعم الإسرائيلية الباطلة، وتأكيد على الحقائق الدينية والجذور التاريخية للمسلمين في القدس والمسجد الأقصى".

وأوضح النائب المصري، أن هذه الخطوة الدولية مقدرة من شعبنا الفلسطيني، وأنها تلتقي مع قرارات تاريخية سابقة تجتمع على كلمة سواء في الانتصار للحق الفلسطيني، مؤكداً أنها تشكل الرد الأبلغ على الاحتلال الإسرائيلي والانحياز الأمريكي والغربي.

وأكد النائب المصري، أن الحق الفلسطيني، سيبقى ثابتاً لأصحابه، ولن يسمح شعبنا للاحتلال، بانتزاع أي حق من حقوقنا الثابتة، وسيبقى المحتل عابراً واستثنائياً في تاريخ فلسطين، وهو إلى زوال.

وحيا النائب المصري، أحرار العالم على مواقفهم الجريئة الداعمة للحق الفلسطيني، والرافضة للملف الإسرائيلي، داعياً إلى المزيد من المواقف لمواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي.

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