(شاباك) يعتقل فلسطينييْن بزعم تخطيطهما لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز (شاباك) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعتقل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شابين اثنين من سكان بلدة بيت أمر في الخليل، بزعم أنه تم تجنيدهما عبر الانترنت للترويج لنشاط حركة حماس وتنفيذ عمليات في الضفة الغربية بحسب ما ذكرت القناة 13 العبرية.



وادعى (شاباك) أن من يقف خلف تجنيد الشابين، أحد سكان قطاع غزة،‏ وكشف التحقيق عن أنه كان من المفترض أن يحصلوا على أسلحة وذخائر وأزياء وأموال لنشاط في الضفة الغربية.