فلسطين تسجيل ست وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجل خمس حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 88 عاما من السموع، مواطنة 53 عاماً من حلحول، مواطن 76 عاما من رام الله، مواطن 51 عاماً المزرعة القبلية، مواطن 83 عاماً من بيتونيا)، فيما سجل قطاع غزة حالة وفاة واحدة بالفيروس.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 260 حالة في الضفة الغربية (الخليل 18، جنين 19، نابلس 133، طولكرم 28، سلفيت 7، طوباس 2، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 44)، قطاع غزة 210.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (82)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (36)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (4)، طولكرم (23)، طوباس (6)، قطاع غزة (270)، ضواحي القدس (12).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.