الصحة بغزة: نتوقع وصول الاصابات بـ(كورونا) لذروتها خلال فصل الشتاء

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: "نتوقع ان تصل الاصابات الى ذروتها في قطاع غزة، خلال فصل الشتاء، واشتداد الاصابة بالانفلونزا الموسمية، وبالتالي زيادة عدد الحالات المصابة واحتمالية دخولها للمؤسسات الصحية، اضافة الى شدة الاعراض عند مرضى كوفيد 19 مايعني دخول حالات اضافية للمستشفيات وبالتالي زيادة الضغط على المنظومة الصحية ومقدراتها الطبية".



جاء ذلك خلال لقاء إعلامي، عقدته الوزارة، اليوم الاثنين، للحديث حول مستجدات الحالة الوبائية وتفشي فيروس (كورونا) في مناطق القطاع.



وأوضحت أن تصاعد المنحنى الوبائي خلال الأيام الماضية سببه عدم الالتزام المجتمعي باجراءات الوقاية أمام ما شهده المجتمع من تخفيف اجراءات الاغلاق، وعدم الالتزام باجراءات الحجر المنزلي ما ادى الى زييادة الحالات المخالطة ووجود حالات غير مكتشفة لم تظهر ليها اعراض .



في السياق، أشارت الوزارة، إلى أن العودة للحياة الطبيعية مع عدم الالتزام باجراءات الوقاية، يعني زيادة عدد الحالات، وبالتالي العودة الى اجراءات الاغلاق الشامل، وهذا ما تسعى الوزارة الى تجنب الوصول إليه في هذه المرحلة.



وأكدت، أن فتح المدارس والمساجد، لم يؤثر سلبا على المنحنى الوبائي وزيادة عدد الاصابات، منوهة في الوقت ذاته إلى أن المشكلة داخل المجتمع والاختلاط وعدم التقيد بالممارسات الصحية والوقائية .



وقالت: "في ظل الظروف الحالية ومع تزايد عدد الاصابات، تكثف وزارة الصحة من المسوحات العشوائية وحالات الاشتباه والمخالطين للتحقق من الحالة الوبائية في قطاع غزة، هذا الامر شكل ضغط على المختبر المركزي سواء على الكادر أو المواد المخبرية والتي تشهد عجز شديد سيؤثر على اجراء الفحص مستقبلا".



وأضاف: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تقوم بمتابعة اجراءات حجر المخالطين وعزل المصابين واجراء المسح العشوائي، وتنفذ برامج التوعية بالالتزام باجراءات الوقاية والسلامة، ولن نستطيع السيطرة على منحنى التفشي بدون الالتزام المجتمعي باجراءات السلامة والوقاية"، مشيرة إلى أن تطبيق الاجراءات الوقائية وبشكل دقيق هي من سيحد من الانتشار وكسر حلقة التفشي داخل المجتمع .



وفيما يتعلق بالإصابات، أكدت الوزارة، أن ثلاث إصابات من الفئة العمرية المتوسطة، هم الآن في العناية المركزة، معتبرة ذلك أنه مؤشر خطير، وأن الجميع معرض لخطر الاصابة ومضاعفاتها بعكس الاعتقاد الخاطئ بأن فيروس (كورونا) يصيب فقط كبار السن وضعيفي المناعة.



وأشارت الوزارة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغير في الخارطة الوبائية في قطاع غزة في اتجاه زيادة التفشي، وهذا سيزيد من الضغط على القطاع الصحي والمؤسسات الصحية ما ينذر باجراءات اكثر تشديد وما يتبعه ذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية.



وحول المخالطين، أكد أن عددهم حاليا، والذي تتابع معهم الوزارة، اجراءات الحجر المنزلي الالزامي، 15 ألف مخالط، منهم تسعة آلاف مخالط تم تسجيلهم خلال الأسبوع الاول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي فقط، وهذا يوضح الزيادة الواضحة في تسجيل الحالات، موضحة أن 60% من الاصابات هم من المخالطين المعلومين وفق التقارير الميدانية لفرق التقصي الوبائي والاستجابة السريع.



وقالت: "قبل اسبوع بلغت الحالات المتوسطة والخطيرة والحرجة 60 اصابة، والآن نحن نتحدث عن 155 اصابة ما يمثل 30 % من القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة والمقدرة بـ 500 سرير"، مضيفة: "20 % من الحالات بحاجة الى دخول مستشفى منها 5% حالات خطيرة تحتاج عناية مركزة وهناك 12 حالة حرجة".



وأكدت الوزارة، أنه في حال استمرت وتيرة الاصابات على هذا النحو، فان ذلك يعني استنزاف القدرة الاستيعابية للمستشفيات والذهاب الى التدرج في الاجراءات وصولا للاغلاق الشامل".



وأكدت أنه على الجميع أخذ خطورة الحالة على محمل الجد , وتغيير المفاهيم التي لا تبالي بمخاطر الانتشار والتفشي, وان الالتزام باجراءات الوقاية هو العنوان الأساسي لتجاوز الأزمة وحماية المجتمع .