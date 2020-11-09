الاحتلال يعتقل أربعة شبان من طوباس والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين أحدهما أسير محرر من مدينة طوباس، كما واعتقلت شابين آخرين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر بشير إياد عبد الرازق، والشاب مصطفى شحروري، أثناء مرورهما عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عيسى ومحمد أبو ريالة من منزليهما، في بلدة العيسوية شمال شرق القدس

المحتلة.



وكانت قوات الاحتلال قد شنت الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددًا من المواطنين، بينهم الصحفية المحررة بشرى الطويل.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ووثق التقرير، استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.



وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلاً، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزاً، وفق التقرير.



وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلاً، مقابل (94) منزلاً تمت مداهمتها الشهر السابق.