هيئة الأسرى: الأسير علي عمرو بمشفى (سوروكا) الإسرائيلي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الاثنين، أن المعتقل المصاب علي عمرو من مدينة الخليل، يقبع حالياً داخل مشفى (سوروكا) الإسرائيلي، ولا يزال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير.



وأوضحت الهيئة، أن المعتقل عمرو، كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال، يوم أمس، وجرى نقله بعدها للمشفى، وهناك أجريت له عملية جراحية.



وأضافت: "أنه من المقرر أن تعقد جلسة تمديد توقيف للمصاب عمرو، يوم الخميس المقبل في محكمة (عوفر) العسكرية".

