القدرة: نعاني نقصاً كبيرا من مواد فحص ومسحات فيروس (كورونا) قد تنفذ خلال ساعات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الوزارة تعاني من نقص كبير في مواد فحص ومسحات فيروس (كورونا)، متوقعا أن تنفذ خلال ساعات.



وقال القدرة، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الفلسطينية، حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة: "نعاني من نقص كبير في الادوية ونحن نواجه فيروس (كورونا)، منوها في الوقت ذاته إلى أن الإمكانيات محدودة في المختبر المركزي الخاصة بمواد فحص الفيروس.



واشار الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إلى أن 20% من الاصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع ما بين متوسطة وخطيرة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وعي والتزام كامل من المواطنين حتى لا ترتفع الإصابات الخطيرة.