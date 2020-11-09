التعليم بغزة: جاري العمل لترتيب افتتاح رياض الأطفال والمدارس الخاصة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم رائد صالحية: "كان هناك قرار بالأمس من الوزارة بافتتاح رياض الأطفال والمدارس الخاصة والآن جاري العمل لترتيب الافتتاح وصدر القرار للميدان للتجهيز للافتتاح".



وأكد صالحية لإذاعة صوت الأقصى على استئناف الدوام في رياض الأطفال دخل حيز التنفيذ ونحن بانتظار إجراءات التعقيم والترتيب البروتوكولي الصحي.



وتابع" إن قضية الأجور الزهيدة لمعلمات رياض الأطفال، الوزارة كان لها موقف من هذا الإجراء وكان هناك جلوس مع أصحاب الرياض للتباحث في قضيتهم، وهناك مناشدة وتعليمات بالوزارة للنظر بهذه الفئة "معلمات"، ونحن نعمل على التزام المؤسسات بالجوانب الفنية والإدارية والحث على الجوانب المالية".



وأشار إلى أن هناك التزام من بعض مؤسسات رياض الأطفال بإجراءات السلامة وتلكؤ من بعض مؤسسات أخرى، والمتابعة موجودة وأي شكوى تقدم للوزارة تؤخذ بعين الاعتبار.



ولفت صالحية إلى أن الدوام في رياض الأطفال يخضع لبروتوكول صحي ضامن للحفاظ على سلامة الأبناء والجهات المختصة تعمل للأخذ به، وهناك لجان ستتابع داخل المديرية وتزور رياض الأطفال لمعرفة مدى الالتزام بالإجراءات الصحية وكذلك ضوابط الاعداد داخل الباصات.